Sınırda gergin bekleyiş...

ABD’ye girmeyi amaçlayan Orta Amerikalı göçmen kervanından ilk grup Meksika’nın Tijuana kentine ulaşıp sınırın öbür yanındaki Amerikan güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Başkan Donald Trump’ın sert tavrından ötürü göçmenlerle Amerikan güvenlik güçleri arasında potansiyel bir çatışmadan endişe ediliyor.

Tijuana Belediyesi Sözcüsü Mario Osuna, bugüne kadar 810 göçmenin şehre vardığın ve ilerleyen günlerde bin 260 göçmenin daha ulaşacağını söyledi. “Bizi asıl endişelendiren, hükumetten yeterli desteği alabilmek, çünkü elimizdeki kaynaklar göçmenlere yetecek seviyede değil” diyerek Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador ile iletişimde olduklarını açıkladı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmen kervanının ağır suçlulardan geçilmediğini ve ABD’yi işgale geldiğini öne süren Trump, Meksika sınırına binlerce asker konuşlandırdı.

Göçmenlere taş bile atsalar ateş açılması emri verdiğinden söz eden, ardından çark edip sadece sığınma vermeyeceklerini söyleyen Trump, bunun için başkanlık emri niteliğinde bir beyannameyle sığınma kurallarında da değişikliğe gitti.

ABD’nin Meksika sınırını yasa dışı geçen göçmenlere iltica hakkı verilmesini 90 günlüğüne askıya alan Trump, anayasanın ABD’de doğmuş herkese vatandaşlık hakkı veren maddesini de başkanlık kararnamesiyle kaldıracağını söylemişti.