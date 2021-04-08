Sınırda şarkı söylediler

Kıbrıs Havaları Derneği, Baf Kapısı ile Yiğitler Burcu’nun olduğu noktada hasret giderdi ve  birlikte şarkılar söyledi.

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08/04/2021

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Sınırda şarkı söylediler

Covid-19 salgınından dolayı uzun bir süredir bir araya gelemeyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, tellerin iki yanında bir araya geldi.

İki toplumlu olarak faaliyet gösteren Kıbrıs Havaları Derneği, Baf Kapısı ile Yiğitler Burcu’nun olduğu noktada hasret giderdi ve  birlikte şarkılar söyledi.

Kıbrıs'ta çözüm olmasını ve sınırın kalkmasını isteyen koro üyeleri Türkçe ve Rumca olarak Birleşik Kıbrıs için şarkı söyledi.

 

08/04/2021 15:52
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