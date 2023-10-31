Sinirli kişilerin zorluklarla daha iyi baş edebildiği ortaya çıktı

ABD'de yapılan bir araştırmada, öfkelenmenin belirli durumlarda daha başarılı sonuçlar elde etmeye yardımcı olabileceği ortaya kondu.

Hakemli dergi Personality and Social Psychology'de yayımlanan çalışmada bilim insanları, binden fazla kişiyle deneyler gerçekleştirdi.

Aynı zamanda araştırmacılar, 1400'den fazla kişinin dahil olduğu bir anketteki verileri analiz etti.

Öfkeliler sonuca ulaşmak için daha çok zaman harcadı

Teksas A&M Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bir deneyde öğrencilere, öfke, arzu, eğlence, üzüntü gibi duyguları ortaya çıkardığı bilinen görseller gösterdi.

Daha sonra katılımcılardan çeşitli anagramlar (Bir kelimenin harflerinin yerini değiştirerek başka bir kelime türetme) çözmeleri istendi.

Deneyin sonunda, sinirli olanların anagramları çözerken diğer duygu durumundaki kişilere göre daha iyi bir performans gösterdiği görüldü.

Öte yandan kolay anagramlarda herhangi bir fark görülmedi.

Araştırmacılar aynı zamanda, öfkeli olanların zor anagramları çözmek için daha fazla zaman harcadığını gözlemledi.

Başka deneyde de sinirli katılımcılar, bir video oyunundaki bayraklardan kaçabilme konusunda diğerlerine göre daha başarılı oldu.

Kaybedilen seçimden sonra sandığa gitme arzusu arttı

Bilim insanları, 2016 ve 2020 ABD Başkanlık seçimleri sırasında yapılan anketleri de analiz etti.

Seçimlerden önce katılımcılardan favori adaylarının kazanamaması durumunda ne kadar sinirleneceklerini derecelendirmeleri istendi.

Seçimlerden sonra oylarını kime verdikleri ya da sandığa gidip gitmedikleri soruldu.

Destekledikleri adayın kazanamaması durumunda sinirleneceklerini belirten kişilerin bir sonraki seçimlerde sandığa gitme eğiliminin daha yüksek olduğu görüldü.

Olumsuz duygular fırsata çevrilebilir

Araştırmanın başyazarı Dr. Heather Lench, "Bulgular, öfkenin hedefe ulaşma çabasını artırdığını ve başarıyı sağladığını gösteriyor" dedi.

Çalışmada, genellikle olumlu duyguların olumsuz duygulara göre daha fazla tercih edildiği ifade edildi.

Ancak araştırmada, olumsuz duyguların bazı anlarda fırsata çevrilerek etkili sonuçlar yaratabileceğinin altı çizildi.

Independent ​