Sınırüstü-Altınova arasında seyreden iki aracın sürücüleri, far yüzünden kavga etti. Arkasından gelen aracın uzun farklarının gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle sürücünün yüzüne yumruk atan kişi tutuklandı.

Polis basın bülteninde "yaralama, ciddi darp, itale-i lisan ve sarhoşluk" başlığıyla yer alan bilgiye göre,

Ercan-İskele ana yolunun Sınırüstü-Altınova dört yol kavşağı mevkiinde, dün gece 01.00 sıralarında M.A.(E-50) 129 miligram alkollü içki tesiri altında, kullanımındaki araçla seyrederken arkasından gelen aracın uzun farlarının gözünü rahatsız ettiği gerekçesiyle, aracını yol kenarına park edip inmeye çalışan F.Z.’ye (E-33)’ye küfür etti ve yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp etti. F.Z.’nin sol kaşında kesi oluşmasına sebep olan M.A. tutuklandı.