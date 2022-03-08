Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakım Evi’nin tadilatı son hız devam ediyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), KAMTEK Ltd, China Baazar ortak girişimi ve İskele Belediyesi'nin desteğiyle Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nin tadilatının devam ettiği bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Yönetim Kurulu Üyesi, Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu, yaşlı bakım evinde söküm işlemlerine paralel alttan çıkan durum analizlerinin sürdüğünü kaydetti.

“Amacımız yuvası dağılmış yaşlılarımızı bir an önce yuvalarına kavuşturmak” diyen Bekiroğlu, çalışmaların iki ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

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08/03/2022 15:33