Sinop'ta 8,5 kilogram ağırlığındaki kalkan balığı ağlara takıldı

Balıkçı Cumhur Ünlü, tezgahta satışa sunduğu kalkan balığının amatör bir balıkçı tarafından Karadeniz'de yakalandığını söyledi.

Balığın ağırlığının 8,5 kilogram olduğunu belirten Ünlü, "Sinop'ta bu ağırlıktaki kalkan balığı amatör balıkçının ağlarına sürpriz şekilde takıldı. Biz de satışa sunduk." dedi.

Ünlü, kilosunu 800 liradan satışa sundukları balığı bütün olarak yaklaşık 7 bin liradan satacaklarını belirtti.