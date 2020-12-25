Sinovac aşısının etkinliği yüzde 91, Pazar gecesi yola çıkıyor

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Bilim Kurulu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Coronavac aşısının pazar gecesi Türkiye'ye doğru yola çıkacağını açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sedat Ünal ise aşının etkinlik oranının yüzde 91,25 olduğunu açıkladı.

Bilim Kurulu aşının ikinci dozunu olduktan sonra iki hafta da geçiren 1.322 kişinin verileri inceledi.

Bunlar arasında aşı yapılan 752 kişide 3 koronavirüs vakasına rastlanırken plasebo verilen 570 kişide ise 26 koronavirüs vakası görüldü.

Bilim Kurulu bu verilerden yola çıkarak aşının etkinliğini (1-RR) yüzde 91,25 olarak açıkladı.

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25/12/2020 09:00