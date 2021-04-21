Sinovac dünya genelinde 260 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim etti

Sinovac Biotech dünya genelinde 260 milyon doz Kovid-19 aşısı teslim ederken, aşıyı tedarik eden ülkelerin yüzde 60'ını Çin dışındaki ülkeler oluşturdu.

Sinovac Biotech CEO'su Yin Weidong her yıl düzenlenen Asya için Boao Forumu'nda yaptığı açıklamada şirketin günde 6 milyon dozdan fazla aşı ürettiğini belirtti.

Yin, yurtdışındaki ortak üretimin yetersiz olduğunu ekleyerek, "Mümkün olduğunca en kısa sürede teknolojiyi transfer etmek için 10 ülke seçmeyi planlıyoruz" dedi.

Reuters'ın hesaplamalarına göre Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Şili başta olmak üzere Sinovac, CoronaVac aşısı için yurtdışından toplamda 450 milyon doz sipariş aldı.

Sinovac, aşı üretim işlemlerinin bir kısmını Brezilya ve Endonezya da dahil olmak üzere bazı ülkelerdeki ortaklarına yaptırıyor.

Türkiye'de bugüne kadar 20 milyon doza yakın Sinovac aşısı yapılırken yaklaşık 2 bin 500 kişinin aşı olduğu halde virüse yakalandığı açıklanmıştı.

Reuters, Independent Türkçe

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21/04/2021 09:18