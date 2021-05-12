Sinovac, Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi

Sinovac'ın CEO’su Yin Weidong, aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini açıkladı. 

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12/05/2021

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Sinovac, Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren Sinovac'ın CEO’su Yin Weidong, aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini açıkladı. 

Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.

Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti. Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

Sinovac CEO’su Yin Weidong ise söyleşide farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

12/05/2021 09:10
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TAGS: Sinovac, koronavirüs
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