Şinzo Abe'yi öldüren suikastte dikkat çeken detaylar

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ev yapımı bir silahla sokak ortasında vurularak öldürüldü. Bireysel silahlanmanın ve silahlı saldırıların oldukça düşük olduğu Japonya'yı şoka sokan saldırıyla ilgili dünya basınına ilginç detaylar yansıdı.

Japonya’nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Şinzo Abe, 67 yaşında sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abe, saldırının gerçekleştiği sırada ülkenin güneybatısındaki Nara kentinde, pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için partisi adına konuşma yapıyordu.

Dün yerel saatle 11.30 civarı iki el silah sesi duyulduğunda, Abe, kentteki tren istasyonu önündeki konuşmasına başlayalı henüz bir dakika olmuştu.

Silahlı saldırgan arkasından yaklaştığı sırada Abe toplanan kalabalığa hitap ediyordi.

Abe'nin bilinci kayboldu, saldırgan kaçma girişiminde bulunmadı

Cuma günü yaşanan trajik olay şu şekilde gelişti:

Kampanya etkinliği başkent Tokyo'ya 450 kilometre uzaklıktaki Nara kentindeydi.

67 yaşındaki Abe, bir tren istasyonu dışında Kei Sato isimli siyasetçi adına kampanya konuşması yapıyordu.

Sato, 10 Temmuz'da Parlamento'nun üst kanadının seçimlerinde aday isimlerden biriydi.

Üstteki fotoğraf Abe'yi alkışlar arasında konuşmasını yapacağı kürsüye çıkarken gösteriyor.

Ancak o anda çevresindekiler, arkadaki siyah kemerli bir çanta takan kişiden haberdar değil.

Yerel saatle 11.30'da, Abe konuşmasına başladıktan dakikalar sonra bu kişi birkaç adım ilerliyor ve elindeki silahı ateşliyor. Abe'nin kanlar içinde yere düştüğü açıkça görülüyor.

Dehşet içindeki izleyiciler yere eğilirken güvenlik görevlileri 41 yaşındaki zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Aynı anda izleyiciler kanlar içindeki Abe'ye ilk müdahaleyi yapıyor. Yerel medya, Nara Üniversite Hastanesi'ne helikopterle kaldırılan Abe'nin saldırıdan dakikalar sonra konuşabilir durumda olduğunu ancak sonrasında bilincini kaybettiğini söylüyor.

100 ünite kan nakli yapıldı, kurşunlar bulunamadı

Abe, helikopterle Nara Tıp Üniversitesi Hastane’sine kaldırıldı. Polis, sedyenin helikoptere taşınması sırasında görüntü alınmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, başbakanın göğsü ve boynuna yakın bir noktadan vurulduğu, kurşunun kalbine kadar ulaştığı belirtildi.

Ameliyatına 20 doktor giren ve tam 100 ünite kan nakli yapılan Abe’nin, yaklaşık beş saatlik müdahalenin ardından 17.03’te öldüğü açıklandı.

Hastane yönetimi, Abe tesise geldiğinde kalbinin durmuş olduğunu, ölüm nedeninin ise kan kaybı olduğunu bildirdi.

Bu arada doktorlar, açık yaralara rağmen kurşunları bulamadıklarını kaydetti.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.

El yapımı silah detaı

Görgü tanıkları, zanlının büyük bir silah taşıdığını ve Abe'ye arkadan iki el ateş ettiğini ifade ediyor.

El yapımı olduğu ifade edilen silaha el koyuldu ve zanlı gözaltına alındı.

Polis, saldırıda kullanılan 40 santimetre uzunluğunda silahın çelik borulardan hazırlandığını, detayın polisin incelemesi sonrası paylaşılacağını duyurdu.

Japonya'daki silah yasalarının sıkılığı kişilerin bunları elde etmesini aşırı güç kılıyor.

Ülkede 12 aşamalı, katı bir silah düzenlemesi mevcut. Silah almak isteyenler akıl sağlığı, finansal durum gibi kriterlere göre incelenirken, 125 milyonluk ülkede sadece 192 bin ruhsat sahibi bulunuyor.

Saldırganın evinde patlayıcılar da bulundu

Polis, Tetsuya Yamagami adlı saldırganın Abe'yi ev yapımı bir silahla vurduğunu itiraf ettiğini ve "belirli bir örgüte" karşı kin beslediğini söyledi.

Yamagami'nin evinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanılana benzer çok sayıda el yapımı silaha el konuldu.

Polis, olay yerinde herhangi bir mermi bulunup bulunmadığı konusunda bilgi vermedi.

Binada kontrollü patlama için mahalle tahliye edildi

Öte yandan Japonya'nın ulusal yayın kuruluşu NHK, bomba imha uzmanlarının, Yamagami'nin yaşadığı binada kontrollü patlama gerçekleştirmeye hazırlandığını aktardı.

Zanlının yaşadığı mahalle boşaltıldı. Yetkililer, Yamagami'nin el yapımı silahlarına ek olarak çok sayıda patlayıcı da ele geçirdiklerini duyurdu.

Bölge güvenli ilan edilene kadar civarda yaşayan sakinlerden evlerini terk etmeleri istendi.

Soruşturmaya 90 müfettiş atandı

Japon medyasına göre Abe’nin Nara’da konuşma yapacağı sadece bir gece önce belli olmuştu.

Saldırganın bu kadar kısa sürede suikasta nasıl hazırlandığı tartışılıyor. Polis olay sonrası yaptığı ilk basın bilgilendirmesinde, soruşturmaya 90 müfettiş atandığını bildirdi.

Silahın el yapımı olduğunu teyit eden polis, saldırganın işsiz olduğu bilgisini paylaştı.

Abe iyi korunamıyor muydu?

Japonya Polisi şimdi Abe'ye saldırıda güvenlik zafiyeti olup olmadığını araştırıyor.

Eski başbakanın iyi korunmadığı iddialar arasında..

Zira saldırgan Abe'nin metrelerce yakınına kadar gelip, iki kez ateş etti.

Eski başbakanın korumaları ilk ateş sonrası sadece ne olduğunu anlamaya çalıştı, ikinci ateşe dahi müdahale edemedi ancak sonrasında harekete geçebildi.

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09/07/2022 12:46