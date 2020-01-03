Sipahi ve Ziyamet yağışa doydu

 Meteoroloji Dairesi, 24 saatte Sipahi ve Ziyamet'te metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı.

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03/01/2020
HK

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Sipahi ve Ziyamet yağışa doydu

 Meteoroloji Dairesi, 24 saatte Sipahi ve Ziyamett’e metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı.

Dairenin yayınladığı verilere göre, dün 08:00 ile bugün 08:00 arasında, metrekare başına
Sipahi’ye 57, Ziyamet’e 56, Yenierenköy’e 46, Mehmetçik’e 37; Kaleburnu ve İskele’ye    36, Zaferburnu’na 28, Kantara’ya 27, Mağusa’ya 25 ve Dipkarpaz’a 24 kilogram yağış düştü.

03/01/2020 14:25
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TAGS:  Meteoroloji Dairesi, Sipahi, Ziyamet, kktc, haber, kıbrıs
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