Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
25/02/2025
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Sipay Bodrum FK çeyrek finale yükseldi.
23. dakikada Ege Bilsel'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın sert şutunda, kaleci topu çeldi.
32. dakikada Sivasspor'da Emirhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu kapan Dimitrov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Bardhi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum atağında Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında ceza sahasına giren Brazao, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
45+2 dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Pritchard'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Diogo Sousa sağına uzanarak topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.
68. dakikada Dimitrov'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Brazao'nun karşı karşıya pozisyonda şutunda, kaleci Nikolic topu çeldi.
Karşılaşmayı 1-0 önde tamamlayan Sipay Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale çıktı.