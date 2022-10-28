Sıradaki durak İstanbul

Milli Boksör Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç’a, Aralık ayında boks maçı yapmak için davet geldi. Avrupa’dan birçok üst düzey sporcunun da katılacağı organizasyonda boy gösterecek olan Metin Turunç, Aralık ayında yapılacak olan boks maçının kesin tarihinin ise önümüzdeki günlerde belli olacağını söyledi.

Planlanmış takvim doğrultusunda çalışmalarına kendisinin aralıksız devam ettiğini belirten Turunç, Aralık ayındaki organizasyonun İstanbul’da olacağını ve bu organizasyona birçok ülkeden önemli sporcuların dahil olacağını söyledi. Kendisinin son dönemde İskele bölgesinde çalışmalarına devam ettiğini belirtirken, Aralık ayındaki organizasyonun tarihinin netlik kazanması ile birlikte tempoyu artıracağını sözlerine ekledi.

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28/10/2022 14:22