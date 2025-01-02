“Sıradan Bir Hikaye” adlı oyun Gazimağusa’da sahnelenecek

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02/01/2025

“Sıradan Bir Hikaye” adlı oyun Gazimağusa’da sahnelenecek

“Sıradan Bir Hikaye” adlı tiyatro oyunu 4 Ocak Cumartesi akşamı Gazimağusa’da sahnelenecek.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çatalköy-Esentepe Belediyesi “Sahne 19” tiyatro ekibinin hazırladığı “Sıradan Bir Hikaye” Cumartesi saat 20.00’de Gazimağusa’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) oynanacak.

Oyun, aileleri arasında husumet olduğu için evlenemeyen iki gencin yaşadığı sorunları ve ahırdaki hayvanların bu sorunlara çözüm bulma çabasını konu alıyor.

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TAGS: haber, kıbrıs
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