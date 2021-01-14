Sıradan bir vazo sanıyordu… Tarihi eser çıktı: Değerine inanamadı

İngiltere devlet televizyonu BBC’de yayınlanan Antiques Roadshow programına katılan bir kadın hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı.

Eksperlerin yerel halk tarafından getirilen antikaları değerlendirdiği programa aile yadigarı bir vazoyla gelen kadın, gerçek değerini öğrendiğinde duyduklarına inanamadı.

Dedesinin 1890 yılında Çin’e yaptığı ziyaret sonrasında vazoyu İngiltere’ye getirdiğini belirten kadın, babasından sonra da kendisine kaldığını anlattı.

Tarihi eser niteliğindeki vazonun 500 sterlin (5 bin TL) edeceğini tahmin eden kadının aksine, eksperler yaklaşık 15 bin sterlin (150 bin TL) değer biçti.

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14/01/2021 15:55