Sırbistan Kosta Rika'yı tek golle geçti

2018 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Kosta Rika ile mücadele eden Sırbistan, kaptanı Aleksandar Kolarov’un harika golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Brezilya ve İsviçre’nin de yer aldığı grupta ilk maç Kosta Rika ve Sırbistan arasında oynandı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın kontrolünü elinde bulunduran Sırbistan, Kosta Rika’nın etkisiz ataklarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Tecrübeli ayakları sayesinde ikinci yarıya baskılı başlayan Sırbistan, 56. dakikada kaptan Aleksandar Kolarov’un harika bir frikik golüyle öne geçmeyi başardı.

Kosta Rika savunmasını aşmakta zorlanan Sırbistan, Aleksandar Mitrovic ile yakaladığı net fırsatlardan yararlanamayınca mücadele 1-0’lık skorla sona erdi.

Gruptaki ikinci maçlarda 22 Haziran’da Sırbistan ile İsviçre, Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

Kolarov’un Sırbistan’ı öne geçiren frikik golü;