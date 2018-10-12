Sırbistan, İran'a vize serbestisini kaldırdı

Yeni bir göçmen akımından korkan Avrupa Birliği, Sırbistan’a baskı yaparak İran ile vize serbestisi anlaşmasını iptal ettirdi.

İran ile Sırbistan arasındaki vize muafiyeti anlaşması 2017 yılında imzalanmış, Belgrad - Tahran arasındaki aktarmasız uçak seferleri ise geçen Mart ayında başlamıştı.

Vizelerin kalkmasıyla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Sırbistan’a 15 bin Fars turist gelmiş ve evlerine dönmek yerine Batı Avrupa’ya yönelmişti.

Sırp medyasında Tahran’dan Belgrad’a gelen uçakların dolu olduğu ancak dönüş seferlerinin boş olduğuyla ilgili haberler yapılmıştı.

Kaynak: AA, AP