Sırbistan Milli Takımı'nda skandal iddia!

Dünya Kupası'nda mücadele eden Sırbistan Milli Takımı ile alakalı şok bir iddia ortaya atıldı.

2022 Dünya Kupası tüm hızıyla sürerken Sırp basınından şoke edici iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. Vlahovic'in yedek kalma sebebinin araştırılmasıyla birlikte bölgeye hakim olan gazeteci Richard Wilson'dan akıl almaz bir iddia geldi.

Fanatik'in derlediği habere göre Twitter hesabından bir flood paylaşan gazeteci, Sırbistan Milli Takımı'nda skandal yaşandığını öne sürdü.Wilson, Dünya Kupası öncesinde yapılan kampta takıma moral vermeleri için ailelerin de kampa davet edildiğini, bu sırada birtakım problemler yaşandığını söyledi.

İddiaya göre; forvet Vlahovic, yedek kaleci Rajkovic'in karısı Ana Cakic'le; Gudelj ise Jovic'in eşi Sofija Milosevic'le birlikte oldu.

Bu çarpıcı iddianın ardından Sırbistan Milli Takımı'nda Gudelj ve Jovic'in de yumruk yumruğa kavga ettiği öğrenildi.

Hatırlanacağı üzere iddialarda yer alan hiçbir oyuncu, son oynanan Kamerun maçında süre almamıştı.

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30/11/2022 18:45