Sırbistan, polis operasyonunda 4 bin 500 düzensiz göçmeni tutukladı

Sırbistan'da son aylarda göçmenler ve kaçakçı çeteleri arasında bazıları ölümle sonuçlanan çok sayıda çatışma meydana geldi.

Sırbistan'da İçişleri Bakanlığı, iki hafta önce Macaristan sınırı yakınlarında üç kişinin ölümüyle sonuçlanan bir silahlı saldırı olayının ardından başlatılan yasa dışı göçmen operasyonunda toplam 4 bin 500 "düzensiz" göçmeni tutukladı.

Ülke çapında gerçekleştirilen operasyonda, insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen sekiz kişi de tutuklanırken, 119 kişinin de "çeşitli suçlardan" gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin kuzey ve güneydoğu sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda beş tabanca, beş otomatik tüfek ve bin 500'den fazla mühimmat da ele geçirildi.

27 Ekim'de Sırbistan'ın Macaristan sınırı yakınlarında göçmenler arasında çıkan çatışmada üç kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı.

Olayların ardından yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek üzere ülke çapında bir operasyon başlatıldı.

Sırbistan, 2015 ve 2016 yıllarındaki göç dalgası sırasında Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'daki çatışma ve yoksulluktan kaçan yüz binlerce insanın Avrupa Birliği'ne ulaşmak için kullandığı Balkan rotası üzerinde yer alıyor.

Son aylarda göçmenler ve kaçakçı çeteleri arasında bazıları ölümle sonuçlanan çok sayıda çatışma meydana geldi.

Sırbistan üzerinden AB'ye giren kaçak göçmenlerin sayısının her geçen gün artması üzerine Brüksel, Belgrad hükümetine baskı uyguluyor.

AB, Sırbistan'ın giriş kurallarını birliğe uygun hale getirmesini istiyor.

AB yetkilileri, son aylarda Sırbistan'a ve diğer Batı Balkan ülkelerine turist olarak giren binlerce yolcunun sonunda AB üye ülkelerinde sığınma talebinde bulunduğunu söylüyorlar.

AB'den gelen baskının bir kısmını hafifletmeyi uman Sırbistan, ülkeye giriş kurallarını bloğun kurallarıyla uyumlu hale getirmenin yollarını arıyor.