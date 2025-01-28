Sırbistan Başbakanı Vucevic istifa etti

Sırbistan'da başbakan Milos Vucevic, aylardır süregelen hükümet karşıtı protestolarının ardından bugün istifa ettiğini duyurdu.

1 Kasım 2024'te Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrindeki tren istasyonu yenileme çalışmaları sırasında çökmüş, 15 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bu olayın ardından sorumluların hesap vermesi talebiyle hükümet karşıtı kitlesel protestolar yaşanmış, özellikle de inşaat projelerindeki denetimsizlik ve yolsuzluk iddiaları ortaya atılmıştı.

Vucevic, tren istasyonundaki yenileme çalışmaları başladığında Novi Sad'ın belediye başkanlığını görevini yürütüyordu.

Vucevic Mayıs ayında başbakan seçilmişti.

Başkent Belgrad'da bir basın toplantısı gerçekleştiren Vucevic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile sabah saatlerinde uzun bir görüşme yaptığını belirterek "İşleri daha da karmaşık hale getirmemek ve toplumdaki gerilimi daha da arttırmamak için bu kararı aldım" diye konuştu.

- Kaza sonrası hükümete tepki gösterileri başlamıştı

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla gösterilere başlamıştı.

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi en son dün başkentteki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda"da 24 saat süren yol kapatma eylemi düzenlemişti.

Öğrenciler, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ve akademisyenlerin serbest kalmasını talep etmişti.

Vucic, dün akşam yol kapatma eyleminin devam ettiği saatlerde yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerinin yerine getirileceğini kaydetmiş, hükümette yeniden yapılanma ihtiyacı olduğunu ve kabinenin yüzde 50'sinden fazlasının değişmesini beklediğini belirtmişti.

Öte yandan, Meclis Başkanı Ana Brnabic ise meclis oturumunda hükümete güvenoyu yapılması yönünde teklifte bulunacağını ifade etmişti.