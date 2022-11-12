Sırbistan'da zombi istilası

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ilginç bir yürüyüşe sahne oldu. Caddelerde bu kez protestocular, eylemciler ya da kutlama yapanlar değil, zombiler vardı. Ürkütücü makyajları ve kıyafetleriyle caddeleri dolduran çok sayıda insan, Fantastik Sırp Filmleri Festivali kapsamında "zombi yürüyüşü" yaptı. Etkinliğe ilgi büyüktü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad, ilginç bir yürüyüşe sahne oldu.

Caddelerde bu kez protestocular, eylemciler ya da kutlama yapanlar değil, zombiler vardı.

Ürkütücü makyajları ve kıyafetleriyle caddeleri dolduran çok sayıda insan, "zombi yürüyüşü" yaptı.

Belgrad'da 16'ncısı düzenlenen festivalde "zombi" makyajlı yüzlerce kişinin şehrin caddelerindeki yürüyüşü yoğun ilgi gördü.

Başkent sokakları rengarenk kostüm ve makyajlarıyla dikkati çeken "zombileri" ağırlarken, özellikle çocukların ilgi gösterdiği yürüyüşte, "Yüzüklerin Efendisi", "Sessiz Tepe" gibi filmlerden karakterler de canlandırıldı.

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12/11/2022 20:28