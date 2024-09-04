Sırdaş Mobilya'dan Yangın Açıklaması

Sırdaş Mobilya, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan merkez fabrikasında çıkan yangınla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Şirket sahibi Ahmet Kasapoğluları tarafından yapılan açıklamada, 4 Eylül 2024 tarihinde, saat 02:00 civarında meydana gelen yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, kontrol altına alındığı ve fabrikanın kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, ofis binasının yanması nedeniyle bir süre hizmet veremeyeceklerini, müşterilere ve siparişi olanlara ulaşma konusunda şu an için irtibat bilgilerinin mevcut olmadığını dile getirdi. En kısa sürede toparlanarak konuyla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılacağı vurgulandı.

Yangına müdahale eden itfaiye birimleri ve sivil savunma teşkilatına teşekkür eden Kasapoğluları, yangından zarar gören fabrikanın demir atölyesi ve baza üretimi bölümü olduğunu, diğer tüm üretim fabrikalarının ayrı yerlerde bulunduğunu ve faaliyetlerin 1-2 gün içinde devam edeceğini belirtti.

Sırdaş Mobilya, müşterilerinin ve iş ortaklarının anlayışı için teşekkür ederek, gelişmeleri yakından takip etmeleri konusunda bilgilendirmede bulundu.

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Teliş Ltd

Sırdaş Mobilya

Ahmet Kasapoğluları