Şirinevler-Akçiçek-Alemdağ yolunda tamirat çalışmaları sürüyor

Karayolları Dairesi'nin Şirinevler-Akçiçek-Alemdağ arasında başlattığı yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, bölge halkının özellikle dağ kısmında bozulan yolun tamir edilmesi için yoğun talepte bulunduğunu, dairenin kısıtlı imkanlarına rağmen çalışmaların başlatıldığını belirtti.

Dürdane Abi Acı, yol boyunca tahrip olan kısımların ve meydana gelen çökmelerin onarımdan geçirileceğini, dağ kısmına ulaşımın sağlanacağını, böylece güzergahın daha güvenli hale geleceğini ifade etti.

Acı, devam eden yol bakım onarım çalışmalarının, hava koşullarının da izin vermesi halinde en kısa zamanda bitirileceğini kaydetti.