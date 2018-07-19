Şirinevler'de seri köpek katliamı

Son günlerde artan köpek katliamı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Şirinevler’de ayakları bağlanmış bir köpek cesedi daha bulundu.

Altın Patiler Derneği tarafından paylaşılan fotoğrafta ayakları bağlanarak öldürülmüş siyah bir köpeğin cansız bedeni görülüyor.

Bölgede ard arda bu ikinci olayın yaşanması hayvanaseverleri öfkelendirdi.

Şirinevler’de yaşanan ikinci vahşetin sonrasında hayvan severler patlama noktasına geldi.

Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda devletin bu tür olaylara önlem alınması isteniyor. Bir sosyal medya kullanıcısı “bunu yapanlar yarın insana da aynısı yaparlar” dedi

Hayvanseverler ağır cezaların gelmesini istiyor.