Şirinevler’de yarın Gonnara Festivali yapılıyor

Şirinevler’de yarın “3. Şirinevler Gonnara Festivali” düzenleniyor.

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14/09/2024

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Şirinevler’de yarın Gonnara Festivali yapılıyor

Şirinevler’de yarın “3. Şirinevler Gonnara Festivali” düzenleniyor.

Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen festival, Şirinevler köy meydanında 09.00-23.00 saatleri arasında yapılacak.

Festival kapsamında yiyecek içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, çocuklar için etkinlikler düzenlenecek, "Arzı Endam" defilesi gerçekleştirilecek, halk ve Latin dans gösterileri yapılacak, tavla turnuvası organize edilecek ve Salt müzik gurubu konser verecek.

Festival sırasında konuklar hellim ve sucuk yapımını da izleyebilecek.

14/09/2024 15:48
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TAGS: haber, kıbrıs
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