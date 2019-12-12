Şırınga çikolatadan bir ölüm daha

Ankara'da 7 yaşındaki Mert'in şırınga çikolatadan hayatını kaybetmesi sonrası bir üzücü haber daha geldi. Diyarbakır’da şırınga çikolatanın kapağı boğazına kaçan 7 yaşındaki Umut, 9 günlük yaşam müdaledesinde hayata tutunamadı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, 9 gün önce boğazına kaçan şırınga çikolata kapağı nedeniyle hayatını kaybetti.

Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

9 gün yaşam mücadelesi veren 7 yaşındaki Umut Bilgi, 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acılı aile bütün anne ve babalara çağrıda bulunarak yaşadıkları acıları kimsenin yaşamaması için çocuklarını bu üründen uzak tutmalarını istedi. Aile ayrıca şırınga çikolatasına karşı tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

ANKARA'DA 7 YAŞINDAKİ MERT ŞIRINGA ÇİKOLATADAN ÖLDÜ

Ankara Keçiören'de kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal ise dün toprağa verildi.

12/12/2019 12:36