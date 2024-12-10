SİRİZA partisi başkanı Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu

Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyonu (SİRİZA) Başkanı Sokratis Famellos dün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Haravgi gazetesi, SİRİZA Başkanı Sokratis Famellos’un dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’yla görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklama yapan Famellos, görüşmede, Kıbrıs sorununa ilişkin “iyimser bir beklenti olduğu izlenimini edindiğini” belirtti.

Famellos, Kıbrıs sorununa BM kararları ve çerçevesi dahilinde bulunacak bir çözümü desteklediklerini belirtirken görevi devralmasından sonra ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesinin bir görev olduğunu, Hristodulidis’le yakın iş birliği yapma konusunda da hemfikir olduklarını vurguladı.

Habere göre bir soru üzerine Famellos, Kıbrıs sorununun Türkiye-Yunanistan diyaloğu dışında kalmaması gerektiğini da ifade etti.

Gazete bir diğer haberinde ise, Famellos’un AKEL Genel Sekreteri Stefanu’yla da bir araya geldiğini yazdı.

Habere göre Stefanu görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, SİRİZA başkanlığına seçilmesinden ötürü Famellos’u tebrik ederken, iki parti arasında Avrupa Parlamentosu’nu da kapsayan geniş bir iş birliği yelpazesi olduğunu ifade etti.

Stefanu ayrıca, Kıbrıs sorununun Yunanistan ile Türkiye ilişkilerini etkilediğini, çözülmesi gerektiğini de vurguladı.