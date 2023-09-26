Siriza’nın yeni başkanı Kasselakis’in ilk ziyareti Güney Kıbrıs’a

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26/09/2023

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Siriza’nın yeni başkanı Kasselakis’in ilk ziyareti Güney Kıbrıs’a

Yunanistan’ın “Siriza” partisinin yeni başkanı Stefanos Kasselakis ilk ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştirecek.

Haravgi ve diğer gazeteler, Yunanistan’ın ana muhalefet partisi “Siriza’da” gerçekleştirilen seçimleri kazanarak partinin yeni başkanı seçilen Stefanos Kasselakis’in, ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceğini yazdılar.

Habere göre, Kasselakis’in ziyaret tarihine ilişkin bir tarih belirtilmedi.

Fileleftheros gazetesi ise, Rum Başkanlığı Basın Bürosu Şefi Viktoras Papadopulos’un dün konuya ilişkin açıklamasında, Hristodulidis’in Kasselakis’i telefonla arayarak zaferi sebebiyle tebriklerini ilettiğini açıkladı.

Papadopulos ayrıca, Hristodulidis ve Kasselakis’in telefon görüşmesinde, en kısa sürede Kıbrıs’ta biraraya gelme konusunda anlaştıklarını da vurguladı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ve DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’da Kasselakis’e birer tebrik mesajı gönderdiler.

26/09/2023 10:57
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TAGS: Kasselakis, ilk ziyaret, Güney Kıbrıs,
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