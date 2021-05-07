Sirkat zanlısı Lekesiz cezaevine gönderildi

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07/05/2021

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Sirkat zanlısı Lekesiz cezaevine gönderildi

Mağusa’da, 1 Mayıs gecesi eczane ve mobilyacıya girerek bin 300 TL parayı sirkat eden İbrahim Lekesiz, bugün mahkeme tarafından 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi. 

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlı Lekesiz’in 25’i benzeri olmak üzere 31 sabıkası sabıkasının olduğu ve serbest kalması halinde suç işlemeye devam etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Mahkeme Lekesiz’in, yargılanıncaya kadar, 3 ayı aşmamak kaydı ile Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi yönünde emir verdi.

MHA

07/05/2021 16:51
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