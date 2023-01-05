Şirketin gizli bilgilerini çaldı, tutuklandı

(Kamalı Haber) – Çalıştığı şirketin gizli bilgilerini ve hesap bilgilerini çalan zanlı Mehmet Sedat Doğan tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme Doğan’a, Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket ve Sirkat suçundan dava okudu.

Dava, şirket bilgilerinin çalınması ve bunun suç kapsamına girmesi noktasında önem taşıyor.

Şirketin gizli bilgilerini çalmakla suçlanıyor

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mahmut Borucu, zanlı Mehmet Sedat Doğan’ın Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket ve Sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı Mehmet Sedat Doğan’ın ithalat uzmanı olarak çalıştığı Metgin LTD’e ait bilgileri, yetkisi olmadığı halde kendi e-mailine göndererek, Kişisel Verilerin Korunmasına Aykırı Hareket suçunu işlediğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının şirkete ait cep telefonunu işten ayrılmadan önce şirkete teslim etmeyerek, sirkat ettiğini belirtti. Polis, konu cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 150 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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05/01/2023 15:28