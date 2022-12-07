Şirketin parasını kumarhanede harcadı

Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem tarafından sirkat suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Bulut Alev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı. Polis, zanlı Bulut Alev’in Müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 09.11.2022 – 06.12.2022 tarihleri arasında bir işyerinde müstahdem olan zanlı Bulut Alev’in 18 fatura karşılığı sirkat adına tahsil ettiği 87 bin 941 TL parayı sirkat etmekle methaldar olduğunu söyledi.

Polis, zanlının parayı kumarhanede harcadığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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07/12/2022 14:52