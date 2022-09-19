Şirketler bu araştırmayı konuşuyor!

Araştırmalar haftada 4 gün çalışmanın yaşam maliyeti krizini hafifletebileceğini gösterdi. İngiltere’deki düşünce kuruluşu Autonomy’nin ülke genelinde yaptığı çalışmaya göre, haftada 4 günlük çalışma düzeninin İngiltere’deki enerji krizine de yardımcı olabilecek.

İşte 2 bin tam zamanlı, yarı zamanlı ve serbest meslek sahibi kişinin bilgilerinden ulaşılan sonuçlar…

TASARRUF SAĞLIYOR

Autonomy’e göre, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu beslediği ülkede haftada 4 günlük çalışma yaşam maliyeti krizi ile mücadele eden işçilere de yardımcı olabilir.

Haftada 4 gün çalışılırsa 2 yaşından küçük çocuğu olan bir kişi, haftada bir gün işe gitmek zorunda kalmazsa, bir yılda çocuk bakımından 1440 sterlin, ulaşımdan da 340 sterlin tasarruf edebilir.

İZLANDA’DA DENEY BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞTI

İzlanda’da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları araştırmanın sonucunda dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını ve bunun İngiltere’de de test edilmesi gerektiğini belirtti.

Denemenin ardından İzlanda’daki Sürdürülebilirlik ve Demokrasi Derneği (Alda) ile Autonomy’nin yayımladığı ortak analiz, 2015’ten 2019’a kadar süren ve 2 bin 500’den fazla kişinin katıldığı denemelerin “refah ve üretkenliği” artırdığını ortaya koydu.

Denemeye katılan işçilerin refahının göstergelerde önemli ölçüde iyileştiği saptandı. Ayrıca, stres ve tükenmişliğin yanı sıra sağlık, iş ve yaşam dengesinin hemen hemen pilot programa katılan tüm gruplarda önemli ölçüde düzeldiği görüldü.

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19/09/2022 14:02