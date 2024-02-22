Şirketlere uyarı: Menopoz döneminde kadınlara yardımcı olmayanlara dava açılabilir

İngiltere Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı rapor ve rehber uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Komisyon, menopoz dönemindeki kadınlar için evden çalışmalarına izin vermek ya da ofisteki sıcaklığı düşürmek gibi "makul ayarlamaları" yapmayan işverenlere ayrımcılık nedeniyle dava açılabileceğini duyurdu.

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, işverenlere menopoz dönemine giren ve uyku güçlüğü, ateş basması ve beyin sisi gibi semptomlar yaşayan kadınlara karşı yasal yükümlülüklerini açıklayan bir kılavuz yayınladı.

Kılavuz, menopoz semptomlarının bir kadının günlük faaliyetlerini yerine getirme becerisi üzerinde "uzun vadeli ve önemli bir etkiye" sahip olması halinde Eşitlik Yasası kapsamında bir engellilik olarak kabul edilebileceğini belirtti. Ayrıca, yaş ve cinsiyet temelinde ayrımcılığa karşı korunmaları gerektiğini de belirtmektedir.

Komisyon, işverenlere işyerlerinde sıcaklığı düşürmeyi veya havalandırmayı iyileştirmeyi ve mümkünse dinlenme alanları veya sessiz alanlar sağlamayı düşünmelerini tavsiye etmektedir.

Ayrıca, kadınların daha serin kıyafetler giyebilmeleri için üniforma politikasını gevşetmeyi düşünmelerini önermektedir.

VARDİYA DEĞİŞİMİ DE OLABİLİR

İşverenler, uyumakta güçlük çeken kadınların daha geç saatlerde işe başlayabilmeleri için vardiya düzenlerinin değiştirilmesi de dahil olmak üzere daha fazla esneklik sunmaya teşvik edilmektedir. Kılavuzda ayrıca işverenlerin "mümkün olan durumlarda personelin evden çalışmasına izin verebileceği" belirtildi.

"Menopozla ilgili devamsızlık" nedeniyle disiplin cezası alan işverenlere de ayrımcılıktan dava açılabileceği belirtiliyor.

İzleme örgütü, menopoza giren kadınları "alaya alan" bir dil kullanılmasının taciz olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulunuyor.