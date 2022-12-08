Sırt ağrısına iyi gelen şeyler

Her beş kişiden biri yaşamının belirli dönemlerinde sırt ağrısı ile karşı karşıya kalır. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen sırt ağrısı, hayat kalitesini düşürmekle birlikte önemli hastalıkların da belirtisi olabilmektedir. Pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi sırt ağrısında da erken teşhis çok önemlidir. Peki kas incinmesi gibi basit bir nedenle ya da kalp hastalıkları gibi ciddi bir sağlık sorunuyla birlikte görülebilen sırt ağrısı nasıl tedavi edilir? Sırt ağrısına iyi gelen egzersizler nelerdir?

Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır.

Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur. Yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi tetikleyici etkenlere bağlı olarak da sırt ağrısı olur. Bazı kişilerde sırt ağrısını azaltmaya yönelik kambur duruş başlayabilir. Sırt ağrısı pek çok hastalığın belirtilerinden biri de olabilir.

SIRT AĞRISININ NEDENLERİ NELERDİR?

Sedanter Yaşam

Sırt ağrılarının büyük çoğunluğu sedanter yaşam tarzı olarak adlandırılan, düzenli spor ve egzersizin hayatımızın bir parçası olmamasına bağlıdır. Kötü postür (duruş), masa/bilgisayar başında uzun süreli oturmalar, kondisyon eksikliği ve sırt kaslarının güçsüzlüğü ağrıları beraberinde getirebilir.

Yaralanmalar

Spor yaralanmaları ve trafik kazaları ve benzer yaralanmalar ikinci sıklıkla sırt ağrısının sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaslarda ezilme ve gerilme tarzı basit yaralanmalardan çeşitli kırıklara kadar geniş bir yelpazedeki hasarlara bağlı ağrılar oluşabilir. Bu tarz yaralanmalara sinir hasarları eşlik edebilir veya ileri dönemde sinir hasarı gelişmesi için risk taşıyabilir.

Fibromiyalji

Fibromiyalji günümüz toplumlarının yaşam koşullarına bağlı olarak gelişen sırt dışında kürek kemikleri, omuzlara da yayılabilen ve yaygın vücut ağrısı yapabilen sık görülen bir hastalıktır. Stres, kaygı ve benzeri faktörler de fibromiyaljiyi artırabilir. Sabah tutukluğunun eşlik etmesi, soğuk ve nemli havalarda artması, yorgunluğu beraberinde getirmesi, konsantrasyon güçlüğü ve baş ağrılarının da eşlik etmesi nadir değildir. Bu şikayetleri hepsi aynı anda görülmeyebilir ve belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Her cinsiyette ve her yaşta görülebilir. Nedeni kesin olarak bilinmemektedir.

Sırt fıtığı

Omurlar arasındaki yastıkçıklar olan disklerdeki fıtıklar daha sıklıkla boyun ve belde görülür. Daha az sıklıkla sırt bölgesinde de fıtık olabilir. Fıtık oluştuğu bölgeye göre bir sinir köküne baskı yaparak göğüs duvarında belirli bölgelerde kuşak tarzı ağrılar veya karıncalanmalara neden olabilir. Eğer oluşan fıtık omuriliğe baskı yapacak olursa yürümede zorluk ve yürüme mesafesinde kısalma görülebilir.

Kemik Erimesi

Kemiklerdeki mineral yoğunluğunun azalması nedeniyle daha kolay kırılır hale gelmesidir. Bu kırık en sıklıkla omurlarda meydana gelir. Omurlardaki bu çökme kırıkları sırt ağrısı sebebi olabilir. Her iki cinste de görülebilmekle birlikte kadınlarda daha sık görülür.

Romatizmal hastalıklar

Kemik ve eklemlerin çevresindeki bağ dokularından köken alan ve kemik-kas-eklem ağrıları ile kendini gösteren hastalıklar grubudur. Ankilozan spondilit ve benzeri bazı romatizmal hastalıklar omurgayı da etkileyerek sırt ağrılarına sebep olabilir. Genel kanının aksine sadece ileri yaşta görülen yaşlılık hastalığı değildirler. Romatizmal hastalıklar her yaşta görülebilir.

Deformite (Skolyoz, kifoz vb)

Nedeni bilinmeyen skolyoz genel olarak ağrı sebebi değildir. Cerrahi gerektirmeyen orta derecedeki eğriliklerde yaş ilerledikçe eklem dejenerasyonunun da eklenmesiyle sırt ağrısı sebebi olabilir.

Scheuermann hastalığında ise kifoz açısı 60-75 derecelere ulaştığında, formda olmayan kişilerde ağrı sebebi olabilir. Gün boyunca vücudu dik tutmak için çalışan kaslarda yorgunluk ağrısı tarzında ağrılar gelişir.

Tümörler

Omurgaya ait kemik veya sinir yapılardan kaynaklı iyi ve kötü huylu tümörler sırt ağrısı yapabileceği gibi meme, akciğer, prostat vb tümörler de omurgaya yayılım göstererek sırt ağrısı yapabilirler. Gece ağrısı olarak ortaya çıkması ve istirahat ile geçmemesi önemli özelliklerindendir. Ateş, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtiler de eşlik edebilir.

Dejeneratif değişiklikler

Yaşla birlikte omurlar arasındaki eklemlerde ve disklerde bozukluklar ve kireçlenmeler meydana gelir. Diskler sıvı içeriklerini kaybederek bombeleşmeler oluşturabilirler. Bu değişiklikler sırt ağrılarına neden olabilir. Eklem, kemik ve disklerdeki bu değişiklikler omurilik için var olan alanı daraltarak dar kanala neden olabilir ve sinir ağrılarına neden olabilir.

Yansıyan Ağrılar

Sırt ağrıları, ayrıca sırt bölgesindeki kas ve kemikler dışında, vücudun çeşitli bölgelerindeki organlardan kaynaklanan ‘yansıyan ağrılar’ nedeniyle de oluşabilir. Bu gibi durumlarda sırt ağrınız, aslında akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, mide problemleri ve benzeri durumların habercisi olabilir.

Diğer sebepler

Çeşitli metabolik ve mikrobik durumlar da sırt ağrısı sebebi olabilirler.

SIRT AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Sırt ağrısına ne iyi gelir sorusu pek çok kişinin en çok merak ettiği konulardan biridir. Sırt ağrısına iyi gelen bazı yöntemleri deneyerek ve rutin alışkanlıklarınızı değiştirerek sırt ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Uzun süren sırt ağrılarında mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerekir.

-İdeal kilonuza ulaşın ve sağlıklı beslenin.

-Düzenli egzersiz yaparak sırt kaslarınızı güçlendirin

-Dik yürümeye ve oturmaya özen gösterin.

-Kilonuz ile uyumlu sertlikte, ortopedik yataklarda yatın.

-Kadınlar göğüslerini destekleyen sutyenler kullanmalıdır.

-Ağır sırt ve kol çantası taşınmamalıdır.

-D vitamininizi doktor kontrolünde normal seviyelere yükseltin.

SIRT AĞRISINA İYİ GELEN EGZERSİZLER?

Sırt ağrıları için egzersiz yapmak hem ağrılarını hafifletir hem de sırt kaslarınızı gevşetip, güçlendirerek yeni ağrıların oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Isınma ve gevşeme hareketlerinin ardından bu sırt egzersizlerini uygulayabilirsiniz;

-Kapı çerçevesinde ayakta olup, ellerinizle kapı çerçevesinin üstünden destek alarak öne doğru esneyin.

-Sandalye üzerinde otururken ellerinizi başınızın arkasında birleştirin ve geriye doğru eneyerek tavana bakın.

-Sırtınızı duvara yaslayın ve dirsekleriniz ile bilekleriniz duvara temas edecek şekilde kollarınızı açın. Kollarınızı duvar ile temasınızı kesmeden yukarı kaldırıp indirin.

-Kürek kemiklerinizi 5 saniye boyuna birbirine yaklaştırıp, gevşetin.

-Yüz üstü uzanın ve göğsünüzün altına bir yastık alın. Kollarınızı iki yana açın, başparmağınızı tavana doğru dikin ve kollarınızı yukarı kaldırıp, indirin.

-Zemine oturun ve ayaklarınızı uzatın. Bacaklarınızı yanlardan tutun ve başınızı göbeğinize doğru eğin. Sonrasında da bu pozisyonda kollarınızı yukarı kaldırıp, indirin.

-Zeminde el ve dizlerinizin üzerinde durun. Karın kaslarınızı kasarak omurganızı düzleştirin. Karnınızı gevşetmeden sol kolunuzu öne doğru, sağ ayağınızı arkaya doğru uzatın. Sonra sağ kol ve sol ayakla aynı işlemi tekrarlayın.

-Spor salonunda kürek çekme egzersizleri yapabilirsiniz.

SIRT AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sırt ağrısı tedavisinde öncelik sırt ağrısının nedeninin belirlenmesidir. Bu amaçla sırt ağrısı teşhisi fiziki muayene, şikâyetlerin dinlenmesi ve MR, BT, EMG ve direkt grafi gibi incelemeler ile konulur. Sırt ağrısının nedenine ve ağrı şiddetine göre lokal etkili merhemler, kas gevşeticiler kullanılabilir.

İlaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda ise fizik tedavi, nöral terapi, akupunktur, soft lazer, masaj gibi alternatif tedaviler uygulanmalıdır. Bu tedavilere ek olarak stres faktörü de ortadan kaldırılmalıdır. Hastanın stres düzeyini artıran unsurların uzaklaştırılası, tatile çıkılması, hobilere vakit ayırılması önerilir. Stres yönetiminde zorlanıyorsa hasta psikiyatrist yardımı da alabilir.

Tedavi bitiminde egzersiz çok önemlidir. Sırt kaslarını güçlendirecek egzersizler ve yüzme oldukça faydalıdır. Bunun yanı sıra güneş, deniz, sıcak kum, kaplıcalar da sırt ağrısı tedavisinde destekleyicidir.

SIRT AĞRISI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Sırt ağrısının çeşitleri oldukça çoktur. Genel olarak iki tipi olan sırt ağrısı; kronik ve akut olarak isimlendirilir. Akut yani ani gelişen ağrı, bir ile altı haftadan kısa sürme eğilimindedir. Kronik ağrı ise altı haftadan daha uzun süreli olarak devam edebilir. Her iki tip ağrının nedeni de tedavisi gibi farklılık gösterir.

HAMİLELİKTE SIRT AĞRISI

Hamileliğin ikinci 3 ayından itibaren göbeğin büyümesiyle vücudun ağırlık merkezi öne kayıyor ve buna bağlı bel ve sırt ağrıları başlıyor.

Hamilelikte hormonların etkisiyle eklemlerde ve kaslarda gevşeme, özellikle ilerleyen hamilelik haftalarında postür (duruş) değişiklikleri de bel ağrılarına neden olabiliyor.

Yürüyüş, eğilme ya da yük kaldırma hareketlerinin ardından hafif dereceli ağrı hissedilebiliyor. İlerleyen hamilelik haftalarında sırt ve bel ağrısının şiddeti artıyor. Bazı kadınlarda hamilelik sonrası da kalıcı şikayetler devam edebiliyor.

Toplumda bel sağlığı için sert yatakta yatılması gerektiğine yönelik yanlış bir inanış olsa da sert yatakta yatmak sırt ve bel ağrılarına yol açıyor. Hamilelik döneminde vücudun şeklini alabilen ve bele destek veren yatakları tercih etmekte fayda var.

SIRT AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yaşam tarzınız sırt ağrısı nedenleri arasında önemli bir yere sahip olabilir. Bilgisayar başında çok fazla oturuyor, gün içinde çok az hareket ediyor; yanlış duruş, oturuş ve beslenme alışkanlıklarında bulunuyorsanız veya çok fazla rüzgâr, soğuk hava vb. koşullara maruz kalıyorsanız sırt ağrılarının oluşması için bir risk artışı söz konusu olabilir. Aynı zamanda aşırı kilolu olmak, korku ve ruhsal gerilimler de sırt ağrısı oluşumuna sebep olabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Sırt bölgesinde uzun süredir hissettiğiniz ağrı, hareketlerde kısıtlanma, kas ağrıları ve bıçak saplanması şeklinde oluşan ani ağrılar, sırt ağrısı tablosu içerisinde değerlendirilir. Bu ağrı genellikle bel omurgası etrafında yoğun olmak ile birlikte boyun, kol ve ensenizde de ortaya çıkabilir.

Ancak yüksek ateş, ani kilo kaybı, şişme, göğsünüze doğru ilerleyen veya geçmeyen sırt ağrısı şikâyetiniz varsa veya sırtınızda zedelenme, kalçanızda uyuşma, dizlerinizin altına doğru inen bir ağrınız mevcut ve ilk kez sırt ağrısı şikâyetiniz oluştuysa doktorunuza görünmeniz önerilir. Bunun dışında mutlaka doktorunuza başvurmanız gereken bazı alarm belirtiler de aşağıdaki gibidir:

-Son 3 ay içinde geçirilmiş ciddi travmalar

-0Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalığın varlığı

-Uzun süreli kortizon kullanımı

-Gece terlemeleri

-Gece artan sırt ağrıları

-Sırt ağrısının artış göstermesi

-Kemik erimesi olan kişilerde küçük travma ve ani hareketlerle ortaya çıkan sırt ağrısı

-Ağrının bir aydan uzun sürmesi

-Bacaklarda uyuşma, güçsüzlük ve idrar kaçırma eşlik ediyorsa

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08/12/2022 20:51