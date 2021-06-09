Sırt çantasında kokain ile yakalandılar

Lefkoşa’da Narkotik polislerinin gerçekleştirdiği Taş operasyonunda ele geçirilen taş kokain türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Obunda Nyeche ile Benard Nyeche bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2021 tarihinde saat 12.45'te Gönyeli'de, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen operasyon neticesinde, Obunda Nyeche (E-39, Nijerya) ile Benard Nyeche’nin (E-36, Nijerya) tasarruflarındaki sırt çantası içerisinde yaklaşık 200 gram ağırlığında taş kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, her iki şahsın da suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı. Polis, zanlıların Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada zanlı Benard Nyeche’nin yatak odasında üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile elbise dolabında iki adet eski eser olduğuna inanılan madeni para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, madeni paraların ileri tetkik için adli şubeye teslim edildiğini söyledi. Polis, zanlı Benard Nyeche’nin itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)



Bu habere tepkiniz:



09/06/2021 14:26