Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir mi?

Plastiklerin zararları hakkında hemen herkesin bir fikri var. Özellikle kanserojen olduklarını biliyoruz. Peki ya 'obezojen' olduklarını daha önce duymuş muydunuz? Norveç’te yapılan yeni bir araştırma çok ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre oyuncaklar, bulaşık süngerleri ve şampuan şişeleri kilo alımına hatta obeziteye neden olabiliyor, ancak tehlike çok daha derin...

Plastikler; hafiflik, esneklik, dayanıklılık, kolay işlenebilme ve ekonomik olma gibi avantajları nedeniyle günlük hayatımızın her alanında kullanılıyor. Mutfak eşyalarından gıda ambalajlarına, beyaz eşyadan deodorant ve şampuanlara kadar her üründe plastiğe rastlıyoruz.

Özellikle dünyadaki plastik tüketimi son 70 yılda katlanarak arttı. Hatta 2050 yılına kadar, dünya yüzeyine 33 milyar ton plastik atığın daha ekleneceği tahmin ediliyor. Plastiklerle bu denli iç içe olmamız, sağlığımız açısından kanseri dahi içeren riskler oluşturuyor.

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08/02/2022 18:18