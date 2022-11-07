Şişkinliği azaltmanın yolları

O bol eşofmanınızı ve oversize tişörtünüzü tercih etmek zorunda bırakan şişkinlik sorunundan bıktınız mı? Yanıtınız "Evet" ise beslenmenizde ya da yaşam tarzınızda bir şeyleri yanlış yapıyor olabilirsiniz. İşte karın şişkinliğine son vermenizi sağlayan yöntemlerden bazıları...

Bir gün kendinizi sıkı ve formda hissediyorsunuz, ama ertesi gün mecburen bol eşofmanınızı ve oversize tişörtünüzü tercih etmek zorunda kalıyorsunuz. Herkesin yaşadığı şişkinlik hissinden bahsediyoruz. Şişkin hissetmenizin birçok nedeni olabilir; belki adetiniz yaklaşıyor ya da arkadaşlarınızla pizza gecesinde limiti aştınız...

Şişkin bir mide, midede dolgunluk, basınç veya sıkışma hissinin ne kadar rahatsız edici olduğunu yaşayan herkes bilir. Uzmanlar, şişkinliğin genellikle 24 saat içinde kendi kendine geçtiğini söylerken, sürecin ilerlemesine yardımcı olacak ve şişkinliğin oluşmasını önleyecek bazı kısa ve uzun vadeli çözümleri şöyle sıralıyorlar:

Bazı probiyotik takviyeleri gaz veya şişkinlik yapabilir. Uzmanlar, bunlar yerine yararlı bakteriler içeren gerçek yiyecekleri yemenin faydalı olabileceğini söylüyor. Yoğurt, probiyotik almanın en kolay yollarından biri. Lahana turşusu gibi fermente sebzeler ile kefirden de yararlanabilirsiniz.

Su içmek dışkıyı yumuşatarak bağırsaklardan daha kolay geçmesini sağlar; gaz ve kabızlığın yol açtığı şişkinliği azaltır.

Özellikle tuzlu bir yemekten sonra şişkinlik hissediyorsanız, bunun için sodyumu suçlayabilirsiniz. Sodyum, böbreklerinizin çok fazla su tutmasına neden olur. İyi haber şu ki, sodyumu azaltmak böbreklerinizin vücudunuzdaki tüm fazla suyu dışarı atmasına yardımcı olur. Bu da şişliği azaltmak anlamına geliyor.

Sodyumun suyu nasıl tutabildiğinden bahsetmişken, öğle yemeğinde sipariş ettiğiniz patates kızartmasından pişmansanız, şişkinliği gidermek için potasyum açısından zengin bir muz yemeyi deneyin. Uzmanlara göre potasyum, böbreklerin tuzdan kurtulmasına yardımcı olabilir, bu da su tutulmasını önleyebilir.

Meyve yerken o elinizdeki bıçağı yavaşça yere bırakın. Elma ve armut gibi meyvelerin kabuğu, bol lif içerir. Bu meyveleri kabuğu bozulmadan çiğnemek, dışkı hacmini artırmaya yardımcı olabilir ve size daha düzenli bağırsak hareketleri sağlar.

Her gün kilometrelerce koşmak zorunda değilsiniz, ancak bazı düzenli fiziksel aktiviteleri alışkanlığa dönüştürmek, karnınızda işlerin daha düzgün hareket etmesini sağlayabilir.

Sebze kesinlikle yemelisiniz, ancak brokoli ve karnabahar gibi sebzeler, sıkıntılarınızın da kaynağı olabilir. Uzmanlar, bu turpgillerde rafinoz adı verilen şekerin yüksek oranda bulunduğunu ve bu şekerin sindirim sisteminizde kolayca parçalanmadığını belirtiyor.

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı yeşil sebzelerin iyi birer lif kaynağı olduğu biliniyor. Uzmanlara göre bu sebzeler, lif içeriğiyle kolonunuzun dışkı üretmesine yardımcı olarak gaz ve şişkinliği azaltır. Ayrıca bu sebzelerin kalorileri de düşüktür, bu nedenle kilo kontrolü için de işinize yarar. Salatalarda çiğ yiyebilir veya çorbalarınıza, yemeklerinize dahil edebilirsiniz.

Uzmanlar limonun, dışkıyı kolondan çıkarmak için hafif bir müshil ve böbreklerinizi temizlemek için idrar söktürücü olarak çalıştığını söylüyor. Bu nedenle, limon, iki ana şişkinlik kaynağı olan kabız olmanızı ve su tutumunu engelleyebilir. Limonun faydalarından yararlanmak için her sabah kahvaltıdan önce ılık suya bir dilim limon ekleyebilirsiniz.

Kahve sevenlere iyi haber! Uzmanlara göre sade kahve, bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. Sadece şekerli veya aşırı kremalı kahvelerden uzak durmalısınız. Bitkisel çaylar da bağırsakları hareket ettirmek için ihtiyaç duyulan hidrasyonu sağlayabilir.

Uzmanlar, zencefilin sindirim sistemindeki hareketliliği artırmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Yiyeceklerin sindirim sisteminden daha hızlı geçmesine yardımcı olan zencefil, yiyeceklerin bağırsakta kalma süresini azaltıyor. Bu nedenle gaz ve şişkinliğe yol açan fermantasyona uğrama olasılığı daha düşük kalıyor. Çayınıza zencefil eklemeyi veya yiyeceklerin üzerine toz halinde zencefil serpmeyi deneyebilirsiniz.

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07/11/2022 23:04