Sistem alarm veriyor

KKTC’de covid-19 ile mücadele tüm hızıyla sürerken son haftalarda artış gösteren vaka sayıları endişeye yol açtı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada ek olarak göğüs karantina bölümünün açıldığını söyledi.

Uçaner şuanda 100 yatak kapasiteli Acil durum Hastanesi’nde 80 yatağın dolu olduğunu Göğüs Karantina bölümünde ise 6 hastanın tedavi gördüğünü açıkladı.

Günlük hasta sayısının 200 sınırında olduğu bugünlerde yoğun bakımda ise 16 hasta var.

Başhekim Uçaner yoğun bakımdaki hastaların yaş aralıklarının 29 – 88 olduğunu 8 kişinin ise entübe olduğunu söyledi.

Uçaner, entübe hastaların sadece ikisinin tam doz aşılı olduğuna da vurgu yaptı.

Öte yandan Acil Durum Hastanesi’nde 7 refakatçi bulunuyor

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25/08/2021 09:43