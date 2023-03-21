Sistemsizlik sistem oldu

SİSTEMSİZLİK SİSTEM OLDU. BİRİLERİ DEVLET ELİYLE DAHA DA ZENGİN YAPILIRKEN, VATANDAŞIN ARTIK EK VERGİ ÖDEYECEK HALİ KALMADI

KİMSE MAAŞINDAN KESİNTİ YAPILMASINI İSTEMİYOR AMA HERKES BİR YERLERDE YARDIM PEŞİNDE. GÜVENSİZLİK SİYASETEDİR. VATANDAŞ “SİZE BİR KURUŞ TESLİM ETMEM” DİYORSA, AYNAYA BAKIN

Kuru gürültü tartışmalar dışında vatandaşa kalan hızla fakirleşme ve arkası kesilmeyen zam furyası. Döviz yükselmeye devam ediyor. Artık bir KKTC vatandaşı “iş insanı” evladı değilse, ev sahibi olması zor. İki memur emekli olsa, ikramiyelerini birleştirse, bir ev alması söz konusu değil

Kötü yönetilen devlet kurumları, birilerinin hızla zenginleşmesine neden olurken, bu kaynağı karşılayan ise zamlarla zavallı vatandaşlar oluyor. Kötü yönetenden hesap sorulmadığı gibi, halen utanmadan sırf ihale takip etsin diye kurumların başına gelmek isteyenler var

Son örneği belediyelerde başlayan zam furyası. Daha tüzük geçmeden, yeni tarife uygulayan belediyeler var. Neden? Maaş ödemek zor da ondan. Kimsenin hizmet düşünecek hali yok. Her kötü adımın faturası vatandaşın sırtında.

Başbakan ve Maliye Bakanı, DP ve YDP’nin “parti kadrolarını” öne sürerek liyakatsiz atama kararlarına dur demeli. Özellikle teknik daireler, Kıb- Tek ve kooperatiflerde liyakatsiz tek bir yönetime sabır göstermek olası değil. Battılar, kurtarılmaları gerek. Devlet kurumları hayatı daha pahalı yapıyor

Devlet eliyle sağlanan çok sayıda ayrıcalık var. Bu ayrıcalıklar üzerinden ise birileri büyük paralar kazanıyor, ama faturayı ödeyen ise belli. Hep aynı kesimler. Devlet gelir dağılımında adalet sağlayamadığı gibi, zenginle fakire, yüksek gelirli ile dar gelirliye hep aynı vergiyi ödetiyor

İyi yönetilmeye, adil yönetilmeye ihtiyacımız var. Birileri inatla zenginleşirken, alım gücü düşen vatandaşın derdi ile ilgilenen yok. Yokmuş gibi davranılıyor. Şu anda dar gelirli ve emeklinin hali perişan. Vatandaşa kalan zam, siyasetin aylardır tek yaptığı makam kavgası

Artık herkes istediği makama geldiyse, yeni bakan değişimi yapılmayacaksa, liyakata uygun atamalar başlamalı, icraat kısmına geçmemiz gerekmektedir. Siyaset eliyle bir toplumun daha fazla rezil olmaması gerek. Canımız yanıyor ama elimizden de bir şey gelmiyor

Dün gündeme getirdik. Maalesef, devlet olmanın gereği bazı imkanlar, birileri tarafından gelişigüzel kullanılıyor ya da neidüğü belirsiz şahısların kullanmasına izin veriliyor. Bu memlekette bir baltaya sap olamadıysan, bir dernek başkanı ol, siyasiler tüm imkanı ayağına sersin. Yok öyle yağma

Dün anlattım. Ne demek yahu devletin en mahrem geçiş noktası olan VIP’yi, uyduruk dernek adları ile birilerinin işgal etmesine izin verilsin. Hem de bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vakfı kullanılsın? İtibar buralara kadar gerilediyse, hepimize yazıklar olsun

Maalesef son dönemde, Türkiye’deki iktidarın gücünü arkasına aldığını söyleyen memurlar, hatta dernek başkanları KKTC’li siyasetçilere talimat verir, istediğini koparır noktaya geldi. KKTC’de siyaset ve siyasetin sağladığı makamlar bu kadar ayaklar altında olmamalı.

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21/03/2023 08:36