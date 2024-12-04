‘SİSU’ Dergisi Yayınlandı

AÖA Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN editörlüğünde AÖA Sınıf Öğretmenliği Programı 4. Sınıf öğrencileri Bensu Arslan, Beril Hanım Aslan, Melek Yıldız, Merve Dayı ve Pembe Kuzel tarafından, topluma hizmet etme bilinciyle hazırlanan bu dergiyle, ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya kaldığı toplumsal sorunlar, güncel olaylar ve çevre problemlerine dikkat çekmek amaçlandı.

AÖA’nın Toplum ve Çevre alanındaki farkındalığına ışık tutan bu sayıda öğretmen adaylarının gelecekte öğrencilerine de aktarabileceği değerleri pekiştirerek, bir yandan mesleğin sosyal yönünü ön plana çıkarmak, diğer yandan duyarlı bireyler olarak topluma katkı koymak hedeflenmiştir.

Dergi açık erişimli olup QR kod ile okurların ilgisine sunuldu.

Yapılan açıklamada;

Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri olarak, topluma hizmet etme bilinciyle hazırlanan bu dergiyle, ülkemizin ve dünyamızın karşı karşıya kaldığı toplumsal sorunlar, güncel olaylar ve çevre problemlerine dikkat çekmek amaçlandı.

AÖA Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Türkay ÖYKEN editörlüğünde AÖA Sınıf Öğretmenliği Programı 4. Sınıf öğrencileri Bensu Arslan, Beril Hanım Aslan, Melek Yıldız, Merve Dayı ve Pembe Kuzel olarak, SNF 407 Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, toplumsal farkındalığı artırmak adına güçlü bir ses olmak için bu projeye başladık. Dergimizde bize rehberlik eden, yol gösteren ve her adımda yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Türkay Öyken’e teşekkür ederiz. Dergimizde çevre kirliliği, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, güncel toplumsal olaylar, eğitimde görülen sorunlar ve bu sorunların çözümlerine dair ilham verici örneklere yer veriyoruz. Amacımız, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak bilinç oluşturmak ve bireylerin topluma olan sorumluluklarını hatırlatmak. Öğretmen adayları olarak, gelecekte öğrencilerimize de aktarabileceğimiz bu değerleri kendimizde pekiştirerek, bir yandan mesleğimizin sosyal yönünü ön plana çıkarmak, diğer yandan duyarlı bireyler olarak topluma katkı koymak istiyoruz. Her sayfada düşündüren ve harekete geçmeye teşvik eden içerikler ile siz değerli okuyucularımıza bir farkındalık yolculuğu sunmayı hedefliyoruz.