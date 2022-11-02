SİTA’nın düzenlediği “Siyaset ve İletişim Zirvesi” cuma günü yapılacak

Kıbrıs Türk Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (SİTA) düzenlediği 1. Siyaset ve İletişim Zirvesi, “Yeni Dünyada Siyaset ve İletişim” temasıyla cuma günü Acapulco Hotel’de yapılacak.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 10.00-18.00 saatleri arasındaki zirvede, yerli ve uluslararası düzeyde 20’ye yakın konuşmacı yer alacak.

Siyaset ve İletişim Zirvesi’nde, Siyasal İletişim, Liderlik, Etkili İletişim ve Beden Dili, İmaj Yönetimi, Siyasette Sosyal Medyanın Etkisi, Siyaset ve Kamuoyu Araştırmalarının İlişkisi, Siyaset ve Medya başlıklarında 5 seminer ve 2 panel olmak üzere toplamda 7 farklı oturum gerçekleştirilecek.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılacak isimler şöyle:

“Prof. Dr. Aysel Aziz, Defne Sarısoy, Özdemir Tokel, M. Ercüment Büyükşener, Aysun Şabanlı, Salih Egemen, Mine Yücel, Kudret Akay, Meryem Özkurt, Hüseyin Ekmekçi, Cenk Mutluyakalı, Rasıh Reşat, Mustafa Alkan ve Aytuğ Türkkan.”

-“Yeni dünya artık olguların değil, algıların hüküm sürdüğü yeni bir dünya”

Zirve hakkında SİTA’dan yapılan açıklamada, değişen ve gelişen iletişim araçlarının siyaseti bambaşka bir boyuta taşıdığı belirtilerek, artık siyaset ve siyasetçilerin geleneksel iletişim yöntemleri dışında pek çok farklı mecrayı kullanarak seçmenlerine ulaştıkları ifade edildi.

“Yeni dünya artık olguların değil, algıların hüküm sürdüğü yeni bir dünya” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu anlayış siyaseti de etkisi altına almış durumda. Bu düşünceden hareketle gerek yerel yönetim seçimleri gerekse içinden geçilen konjonktürü de göz önünde bulundurarak, zirvenin temasını ‘Yeni Dünyada Siyaset ve İletişim’ olarak belirledik. Zirvede, yeni dünyada siyaseti, yeni dünya iletişimini ve bu alanda yaşanan değişimi Kuzey Kıbrıs’ta konuya ilgi duyan herkese, bilimsel veriler ışığında aktarmayı hedefliyoruz.”

-Zirveye katılım ücretsiz

Herkese açık ve ücretsiz olacak zirveye katılım için ön kayıt aranmayacak, kayıtlar etkinlik alanında yapılacak.

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02/11/2022 16:36