Sıtkı Akargöl teminat ile serbest

Bir tekne ile ülkeden kaçan ve akıbeti bilinmeyen Sıtkı Akargöl, 4 Mart 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’nda ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kalan zanlı Akargöl, bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırmasına, bir kefilin 500 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalamasına ve zanlının ayda bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmasına karar verdi