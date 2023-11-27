Sivas kaçtı Trabzon kovaladı

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor 3-3 berabere kaldı.

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27/11/2023

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Sivas kaçtı Trabzon kovaladı


BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Volkan Bayarslan yönetti. Altı gole sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Sivasspor'un gollerini 4. dakikada Samu Saiz, ile 20 ve 67'de Rey Manaj kaydetti. 

Trabzonspor'un sayıları ise 39'da Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ile 76'da Trezeguet'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 15'e, Trabzonspor ise 23'e yükseltti.

27/11/2023 22:17
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TAGS: Sivas kaçtı Trabzon kovaladı
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