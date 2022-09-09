Sivasspor 1 puanla başladı

Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı

G grubu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Slavia Prag ile karşılaştı. 4. dakikada Olayinka'nın golüyle geri düşen Yiğidolar, 27. dakikada Dia Saba ile beraberliği sağladı. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

90+1. dakikada Slavia Prag penaltı vuruşundan yararlanamazken, aynı pozisyonda Keita, kırmızı kartla Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

İlk Yarı

3. dakikada ilk tehlikeli atak Slavia Prag'dan geldi. Holes'in arka direğe ortaladığı topa Olayinka vurdu. Savunmadan seken top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL 4. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza yayının gerisinde Appindangoye'nin ayağından aldığı topla sağ çaprazdan ceza alanına giren Olayinka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

14. dakikada kontra atakla tehlikeli gelen Slavia Prag'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Sevcik'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

23. dakikada Sevcik'in sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Olayinka'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

GOL 27. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Gradel içeriye çevirdi. Dia Saba'nın altıpasa yakın noktada bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

39. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Jurasek'in ortasına arka direkte Traore'nin vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

42. dakikada Masopust'un ceza alanı içi sol çaprazdan vuruşunda Ali Şaşal Vural'dan seken topu defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

Bu habere tepkiniz:



09/09/2022 00:09