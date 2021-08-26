Sivasspor Avrupa defterini kapattı

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Sivasspor, Kopenhag'a konuk oldu. İlk maçı 2-1 kaybeden Yiğidolar, ikinci maçta da rakibine 5-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. | UEFA Konferans Ligi haberleri

UEFA Konferans Ligi play off turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor ile Kopenhag kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Yiğidolar 5-0 kaybetti ve Konferans Ligi'ne veda etti.

Danimarka temsilcisine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Stage, 39'da Daramy, 57'de Lerager, 62. dakikada Biel ve 76. dakikada ise Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki maç sonucunda Kopenhag Sivasspor'u 7-1 mağlup etti ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Sivasspor ise Avrupa defterini kapattı.

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26/08/2021 22:16