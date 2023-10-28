Sivasspor deplasmanda kazandı

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28/10/2023

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Sivasspor deplasmanda kazandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında EMS Yapı Sivasspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
2.dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un gönderdiği uzun topta, savunma arkasına sarkan Eduardo topla buluştu. Ceza sahası içine girerek sol çaprazdan çektiği şut, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

3.dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues'in ortasında, N'Jie'nin kafayla indirdiği topa vole vuran Sainz'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

4dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın gönderdiği geri pasta kaleci Ali Şaşal Vural, Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düşerken, topu güçlükle kornere attı.

5.5+1. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Novais'in şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

28/10/2023 18:33
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TAGS: Sivasspor deplasmanda kazandı
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