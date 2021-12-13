Sivasspor, Galatasaray’ı tek golle geçti

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan Galatasaray rotasını Süper Lig'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaştı.

Galatasaray sahaya Muslera; Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt; Taylan, Cicaldau, Berkan; Feghouli, Kerem, Diagne 11'iyle sahaya çıktı.

Rıza Çalımbay ise Ali Şaşal, Ahmet, Dimitrios, Samba, Ziya, Cofie, Fayçal, Kerem, Pedro, Max Gradel, Yatabare 11'ini tercih etti.

KARIŞLAŞMADA TEK GOL

Sivasspor mücadeleyi Faycal Fajr'in golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Sivasspor hücumunda Luyindama ve Fernando Muslera çarpıştı. Uruguaylı eldiven yerden kalkamadı, o sırada topu kontrol eden Yatabare topu Faycal Fajr'a aktardı. Faslı futbolcu topu kaleye yolladı: 1-0

Yerden kalkamayan Muslera sedyeyle oyun dışına alındı. Tecrübeli kalecinin yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Sivasspor'a yenildi ve 23 puanda kaldı.

Sivasspor ise üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 22 yaptı.

Ligde en son Gaziantep FK'yı 2-0 yenen Galatasaray son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı kırmızılılar 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Men cezası devam eden Fatih Terim mücadeleyi tribünden takip etti.

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13/12/2021 19:11