Sivasspor son 16 biletini kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya ekibi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor son 16 turuna yükseldi.

Eden Arena'da oynanan mücadelede temsilcimiz 28. dakikada (Pen.) Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım 65. dakikada Dimitris Goutas kendi kalesine attığı golle beraberliği sağladı: 1-1.

Grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlayan Sivasspor, 11 puanla lider çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grupta 2. olan Romanya'nın Cluj takımı, play-off turuna kalırken, Slavia Prag ile Kosova'nın Ballkani takımları Avrupa'ya veda etti.

Maçın önemli anları:

27. dakikada Sivasspor penaltı kazandı. Gradel'in soldan ortasında Angielski'nin kafayla vurduğu topa ceza sahasındaki David Jurasek elle müdahale edince, hakem Obreovic penaltı kararı verdi.

GOL 28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlak ile kaleci Kolar'ı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada Tiehi'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

Müsabakanın ilk yarısını Sivasspor 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı:

60. dakikada Olayinka'nın ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

GOL 65. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. David Jurasek'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta Sivassporlu Goutas'tan seken top ağlara gitti: 1-1.

73. dakikada Doudera'nın sağdan ortasına arka direkte uygun durumda kötü bir vuruş yapan Tecl, meşin yuvarlağı üstten auta göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.

77. dakikada David Jurasek'in soldan ortasında altıpas üzerinde yükselen Matej Jurasek'in kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal son anda çeldi.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

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03/11/2022 21:59