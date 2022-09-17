Sivasspor'da 3 isim milli takımlarına davet edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Ahmed Musa, Dimitrios Goutas ve Max Gradel, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un yeni transferlerinden Ahmed Musa, Nijerya'nın deplasmanda Cezayir ile 27 Eylül Salı günü oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna davet edildi.

Dimitrios Goutas da Yunanistan Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Güney Kıbrıs ile 27 Eylül Salı günü ise sahasında Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel ise ülkesinin 24 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Togo ile 27 Eylül Salı günü saat 21.00'de de sahasında Gine ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

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17/09/2022 11:21