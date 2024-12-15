Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
15/12/2024

ads
Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in Bülent Uygun'la gerçekleştirdiği görüşme sonunda, yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bülent Uygun, görev süresi boyunca takımımızda önemli hizmetlerde bulunmuş ve birçok başarıya imza atmıştır. Sivasspor menfaatlerini geçmişte olduğu gibi bugün de ön planda tutan Uygun'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun dönemi sona erdi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.